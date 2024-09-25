Розвідники показали, як перетворили російську «Мсту» на палаючий факел

Українські розвідники, застосувавши два далекобійні FPV-дрони, уразили російську самохідну артилерійську установку «Мста», перетворивши її на рухомий факел.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України, інформує Апостроф .

"Згоріла «Мста» ? розвідники на фронті знищили російську гаубицю", - йдеться у повідомленні.

Бійці підрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку «Мста-С».

Для ураження ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони. На відео можна помітити, як росіяни намагалися втекти від українських розвідників, проте FPV прицільно влучив у гаубицю.