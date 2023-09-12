В Китаї показали власну копію ПТРК Javelin

Немає жодних доказів, що ця зброя працює.

На озброєнні Народно-визвольної армії Китаю перебувають протитанкові ракетні комплекси Red Arrow-12, відомі як HJ-12. Нещодавно було опубліковано зображення китайської зброї. Про це пише видання China Arms , інформує ZN.ua .

Фото - Сhina Arms

Заявляється, що Red Arrow-12 є аналогом американського протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin. Він розроблений компанією China North Industries Corporation і являє собою систему озброєння третього покоління.

Комплекс обладнаний тепловізором і працює за принципом "вистрілив і забув". Діаметр ракети становить 135 мм, що приблизно на 20 мм більше порівняно з Javelin. Вона обладнана боєголовкою вагою 8,4 кг.

Багаторазова пускова установка важить 17 кг і має пускову трубу довжиною 1,25 метра. Ефективна дальність дії становить від 75 до 4000 метрів. Ракетний комплекс коштує приблизно $18 000, а виробництво ракети обходиться в $7000.