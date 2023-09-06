У ЗСУ показали момент ураження військового складу РФ на Донбасі

Захисники завдали удари 5 вересня.

Українські військові вдень вівторка, 5 вересня, здійснили атаку на склад російської армії неподалік селища Миронівський Бахмутського району Донецької області. По об’єкту росіян завдали не один удар, про що свідчить відео, яке опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, інформує ZN.ua.

У ЗСУ показали момент ураження військового складу РФ на Донбасі
© Скріншот з відео

"Близько 14:30 Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський, Донецької області", – йдеться в описі до ролику з моментом ураження.

У СтратКомі не уточнили, яку зброю було використано захисниками для цього обстрілу.


Максим Царук, ZN.ua





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