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2023-09-06
У ЗСУ показали момент ураження військового складу РФ на Донбасі
Захисники завдали удари 5 вересня.
Українські військові вдень вівторка, 5 вересня, здійснили атаку на склад російської армії неподалік селища Миронівський Бахмутського району Донецької області. По об’єкту росіян завдали не один удар, про що свідчить відео, яке опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в
© Скріншот з відео
"Близько 14:30 Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський, Донецької області", – йдеться в описі до ролику з моментом ураження.
У СтратКомі не уточнили, яку зброю було використано захисниками для цього обстрілу.
Максим Царук, ZN.ua