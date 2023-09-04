Bayraktar знову у грі — ВМС показали, як знищили російський катер з десантом

Шестеро окупантів загинули в результаті удару, а ще двоє були поранені.

Пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ опублікувала відео епізоду, під час якого українські військові завадили російським окупантам висадитися зі свого судна на берег у північно-західній частині Чорного моря, інформує ZN.ua.

Bayraktar знову у грі — ВМС показали, як знищили російський катер з десантом
© investigator.org.ua

На кадрах можна побачити, як влучним першим ударом було уражено російський катер проєкту КС-701 "Тунець" під час висадки з нього росіян. Як відзначають у ВМС ЗСУ, у результаті ураження катера двоє окупантів отримали поранення, а ще шість — знищені.

У повідомленні стверджується, що катер було знищено "силами морської авіації", і як ми можемо побачити з відео, йдеться про турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2.

Російський катер поповнив список суден, які були уражені чи знищені розвідувально-ударним безпілотником Bayraktar TB2. Так, передусім тут варто згадати, що безпілотники Bayraktar TB2 брали активну участь у звільненні острова Зміїний, поблизу якого вони уразили патрульні човни проєкту 03160 "Раптор", транспортно-десантний катер проєкту 02510 "БК-16" та десантний катер проєкту 11770 "Серна".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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