Російський удар по Конотопу: що наразі відомо

У ніч на 12 вересня ворог завдав масованого авіаудару по центру Конотопа по об'єктах енергетики, житлових будинках, закладах освіти та медицини. Відомо про 13 постраждалих.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Для атаки на місто росіяни застосували "шахеди".

Мер міста Артем Семеніхін розповів, що енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цю мить роблять все, більше навіть, чим можливо, щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли з?явиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься зпрогнозувати", - написав він.

За словами мера, пошкоджено велику кількість навчальних закладів. В основному це вибиті вікна і двері. Дитячі садки 13 вересня працюватимуть в режимі чергових груп. Також пошкоджено будівлі великої кількості лікувальних корпусів. Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста, рух трамваїв буде обмежено.

"Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома)", - повідомив мер, інформує Апостроф.

У поліції повідомили, що серед поранених є неповнолітній. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

За фактом удару по Конотопу слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".


Сергій Прилуцький, Апостроф





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