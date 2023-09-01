У ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території Росії

Очільник розвідки не розповів, які саме БпЛА були залучені під час цієї операції.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що на аеродромі під Псковом два російські Іл-76 знищені повністю, а ще два - серйозно пошкоджені. Під час інтерв'ю The War Zone він зауважив, що ці борти українська сторона атакувала з території Росії.

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Буданов розповів, що основний удар буд спрямований на верхні частини літаків, де розташовані паливні баки та критичні ділянки лонжерона крила. Щоправда, він не розповів, кільки саме БпЛА були залучені до операції та не назвав їх тип.

"Ми працюємо з території Росії", — заявив Буданов, не уточнивши, чи це справа рук ГУРівців, чи партизанів.

The Drive також отримало від української розвідки інфрачервоний знімок з одного з дронів, на якому видно результат влучання. ЗМІ припускає, що повністю два літаки згоріли саме через те, що вони були заправлені.