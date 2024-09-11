Пєсков видав нову причину "СВО" і став посміховиськом у мережі

Оголошена Росією так звана "спеціальна військова операція" є відповіддю на можливі удари вглиб РФ .

Про це 11 вересня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Апостроф .

Він також зазначив, що відповідь на такі удари буде "відповідною".

"Іноді здається, що до цього просто неможливо звикнути", "4D шахматіст", "Коли замість моску - лайно та сміття", "Превентивний довбойо*", "Почали севео тому що через два з половиною роки Україна почала б бити по Росії Атакамсамі. Ну так, ну так ... російський піпл схаває!", - пишуть коментатори.