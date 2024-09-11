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2024-09-11
Пєсков видав нову причину "СВО" і став посміховиськом у мережі
Оголошена Росією так звана "спеціальна військова операція" є відповіддю на можливі удари вглиб РФ.
Про це 11 вересня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує
Він також зазначив, що відповідь на такі удари буде "відповідною".
"Іноді здається, що до цього просто неможливо звикнути", "4D шахматіст", "Коли замість моску - лайно та сміття", "Превентивний довбойо*", "Почали севео тому що через два з половиною роки Україна почала б бити по Росії Атакамсамі. Ну так, ну так ... російський піпл схаває!", - пишуть коментатори.
Сергій Прилуцький, Апостроф