Dragon Drones: CNN розповів про нову нищівну зброю ЗСУ

Українські військові почали застосовувати на фронті «дронів-драконів» - сучасний варіант безпілотників, котрі можуть скидати спеціальну суміш алюмінію та оксиду заліза, яка горить при надзвичайно високій температурі.

Про це повідомляють в CNN, інформує Апостроф.

В матеріалі згадують серію відео, які поширювали в соціальній мережі. Додають, що розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, горить при температурі близько 2200 градусів за Цельсієм. Вона може швидко спалити дерева і рослинність, що прикривають російські окупаційні війська. Суміш нагадує, як пишуть в CNN, "... вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що безпілотники і отримали свою назву".

Крім того, згадують також повідомлення 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в соціальній мережі:

"Ударні безпілотники - це наші крила помсти, що несуть вогонь прямо з неба! Вони стають реальною загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя".

За словами Ніколаса Драммонда, аналітика оборонної промисловості, що спеціалізується на наземних війнах і колишнього офіцера британської армії, "...створення такого страху є, ймовірно, основним ефектом українських дронів". В інтерв'ю CNN він вказав:

"Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її доставки є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним".

"Я розумію, що Україна має лише обмежені можливості для досягнення термітного ефекту, тому це скоріше нішева можливість, ніж нова основна зброя", - припускає він, проте визнає, який жах може наводити на російських окупантів цей дрон.

"Я б не хотів бути на місці жертви", - сказав Драммонд.


Любов Боровик, Апостроф





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