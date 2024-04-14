Російська армія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС

Окупанти за останній час вже кілька разів намагалися звинуватити Україну в атаці безпілотників території станції.

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За інформацією української розвідки, війська РФ готуються до нової провокації на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та хочуть звинуватити в цьому Україну, інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, інформує ZN.ua .

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що лише впродовж останніх кількох тижнів російська армія намагалася звинуватити Україну та перекласти на неї відповідальність за використання дронів для обстрілів об?єктів атомної електростанції.

У відомстві заявили, що наша країна відповідально ставиться до безпеки ядерних об?єктів. Безпека станції не може бути гарантована, доки російські загарбники перебувають на території Запорізької АЕС.