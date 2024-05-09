Залужний отримав нову посаду та їде до Лондона

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Надзвичайним та Повноважним Послом України в Об\'єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Про це йдеться в Указі Президента України №316/ 2024 .

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним та Повноважним Послом України в Об\'єднаному Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії ", - йдеться в тексті документа, інформує Апостроф.

Нагадаємо, що президент Зеленський звільнив полковника Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та призначив на цю посаду бригадного генерала Олександра Трепака.

Додамо, що генерал Олександр Трепак - Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу - заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.


Вадим Михальченко, Апостроф





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