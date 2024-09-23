Російська ядерна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань

Російська ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат" вибухнула під час випробувань прямо на полігоні. На місці вибуху утворилася величезна вирва, полігон знищено.

Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, інформує Апостроф.

Це вже четверта невдала спроба випробування ракети "Сармат". Раніше Росія заявляла, що ракета вже на бойовому чергуванні.

Випробування відбулися приблизно 20 або 21 вересня.

Причини провалу випробувань наразі невідомі. Оскільки ракета "Сармат" має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією, а також ракета могла впасти під час запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини.

Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа в безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракети.

Пожежа зафіксована супутником NASA поряд з ракетною шахтою.

За весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат" Росії вдалося здійснити лише 1 із 5 успішних пусків — 20 квітня 2022 року.

"Сармат" позиціюється Міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування.

Ракета надійшла на озброєння у 2023 році, але з того часу всі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно боєготових ракет зазнали невдач.


Олена Токмач, Апостроф





Интересные новости
Україна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного ХрестаУкраїна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного Хреста
У Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіянУ Сімферополі партизани знайшли логістичну базу росіян
Руйнування будуть на десятки кілометрів: нові подробиці удару по військовому складу біля ТоропцяРуйнування будуть на десятки кілометрів: нові подробиці удару по військовому складу біля Торопця
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС УкраїниРосія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС України
Блок рекламы


Похожие новости
Російська армія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕСРосійська армія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС
Три хвилини на приліт «Циркона» до Києва не правда: з якою швидкістю насправді може долітати ракетаТри хвилини на приліт «Циркона» до Києва не правда: з якою швидкістю насправді може долітати ракета
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Зрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та КримомЗрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та Кримом
ЦНС: Російська влада планує проведення терактів проти власного населенняЦНС: Російська влада планує проведення терактів проти власного населення
Ігнат розповів, які об'єкти РФ могла б знищити Україна ракетами ATACMSІгнат розповів, які об'єкти РФ могла б знищити Україна ракетами ATACMS
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Столтенберг: Ядерна зброя у Білорусі тільки посилює вимогу України щодо швидкого вступу до НАТОСтолтенберг: Ядерна зброя у Білорусі тільки посилює вимогу України щодо швидкого вступу до НАТО
Ядерна зброя РФ у Білорусі є порушенням Договору про нерозповсюдження - представник Литви в ООНЯдерна зброя РФ у Білорусі є порушенням Договору про нерозповсюдження - представник Литви в ООН
Російська влада боїться солдатських матерів – МалярРосійська влада боїться солдатських матерів – Маляр
Последние новости
Подгружаем последние новости