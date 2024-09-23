Російська ядерна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань

Російська ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат" вибухнула під час випробувань прямо на полігоні. На місці вибуху утворилася величезна вирва, полігон знищено.

Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, інформує Апостроф .

Це вже четверта невдала спроба випробування ракети "Сармат". Раніше Росія заявляла, що ракета вже на бойовому чергуванні.

Випробування відбулися приблизно 20 або 21 вересня.

Причини провалу випробувань наразі невідомі. Оскільки ракета "Сармат" має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією, а також ракета могла впасти під час запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини.

Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа в безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракети.

Пожежа зафіксована супутником NASA поряд з ракетною шахтою.

За весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат" Росії вдалося здійснити лише 1 із 5 успішних пусків — 20 квітня 2022 року.

"Сармат" позиціюється Міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування.

Ракета надійшла на озброєння у 2023 році, але з того часу всі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно боєготових ракет зазнали невдач.