23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Попередньо – обійшлося без людських втрат та руйнувань
Вчора, 23 липня росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Всього було зафіксовано 56 вибухів. Про це
За її даними обстрілів зазнали 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.
У Хотінській громаді одне з сіл обстріляли з автоматичного гранатомета АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (чотири вибухи ракет).
У Білопільській громаді зафіксували мінометний обстріл (12 вибухів), крім того гвинтокрил здійснив запустив чотири некерованих авіаційних ракети.
У Новослобідській, Краснопільській та Середино-Будській громадах були мінометний обстріли.
Великописарівську громаду росіяни обстріляли з гармат ( 2 вибухи).
Попередньо – обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.