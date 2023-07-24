23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА

Попередньо – обійшлося без людських втрат та руйнувань

Вчора, 23 липня росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Всього було зафіксовано 56 вибухів. Про це повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація, інформує ZN.ua.

23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
© Іван Ващенко

За її даними обстрілів зазнали 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.

У Хотінській громаді одне з сіл обстріляли з автоматичного гранатомета АГС (15 вибухів). Також зафіксований обстріл території з гелікоптера (чотири вибухи ракет).

У Білопільській громаді зафіксували мінометний обстріл (12 вибухів), крім того гвинтокрил здійснив запустив чотири некерованих авіаційних ракети.

У Новослобідській, Краснопільській та Середино-Будській громадах були мінометний обстріли.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з гармат ( 2 вибухи).

Попередньо – обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.


Іван Шевчук, ZN.ua





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