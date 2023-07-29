Зрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та Кримом

Як зазначається, було випущено Storm Shadow. Усі нібито знищила ворожа ППО.

Так званий в.о. "губернатора" тимчасово захопленої росіянами частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що в ніч на суботу, 29 липня, українські військові випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях, інформує ZN.ua.

Зрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та Кримом
© Володимир Сальдо / Telegram

За словами зрадника, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною, а уламки лише "несуттєво пошкодили будку обхідника та контактну лінію" в одному місці. Ці пошкодження "вже усунули". Водночас, про падіння інших уламків Сальдо не став розповідати.

Херсонський колаборант також пожалівся, що війська України "навмисно влаштували чергову провокацію саме напередодні відкриття залізничного руху на маршруті Генічеськ — Джанкой, аби підгадити людям".

"Таке враження, що ними рухає не раціональний, хай і цинічний, розрахунок, а якась нелюдська злість", – вигадав Сальдо.


Максим Царук, ZN.ua





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