Це, на його думку, стане виконанням волі народу і досягненням історичної справедивості.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдведєв заявив, що Москва може анексувати сепаратистські регіони Грузії Південну Осетію та Абхазію, інформує ZN.ua .

«Ідея приєднання до Росії все ще популярна в Абхазії та Південній Осетії», — написав Медведєв, колишній президент Росії, у опублікованій в середу вранці в газеті «Аргументи і факти» статті.

«Цілком можливо, що це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини», — додав Мєдведєв.

Грузія втратила контроль над регіонами після розпаду Радянського Союзу. Москва визнала їхню незалежність у 2008 році після спроби Грузії силою відновити контроль над Південною Осетією, що призвело до контратаки Росії.

За словами Мєдвєдєва, визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії у 2008 році «відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість».

Хоча відносини Росії з Грузією відтоді покращилися, Мєдведєв звинуватив Захід у створенні напруженості навколо країни, обговорюючи її можливий вступ до НАТО.

«Ми не чекатимемо, коли наші побоювання стануть ближчими до реальності», — заявив колишній президент Росії у статті до 15-ї річниці визнання незалежності, маючи на увазі можливу анексію.

Грузинські офіційні особи неодноразово заявляли, що мають намір приєднатися до військового альянсу під проводом США , який збереже територіальну цілісність країни.

У вересні минулого року Росія оголосила про анексію чотирьох областей України, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, але жодна з анексій не визнана на міжнародному рівні.

Раніше Мєдвєдєв погрожував ядерним ударом, якщо ЗСУ досягнуть успіху у звільненні захоплених Москвою територій.