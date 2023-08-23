Мєдвєдєв заявив, що РФ може анексувати Південну Осетію та Абхазію

Це, на його думку, стане виконанням волі народу і досягненням історичної справедивості.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдведєв заявив, що Москва може анексувати сепаратистські регіони Грузії Південну Осетію та Абхазію, інформує ZN.ua.

Мєдвєдєв заявив, що РФ може анексувати Південну Осетію та Абхазію

«Ідея приєднання до Росії все ще популярна в Абхазії та Південній Осетії», — написав Медведєв, колишній президент Росії, у опублікованій в середу вранці в газеті «Аргументи і факти» статті.

«Цілком можливо, що це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини», — додав Мєдведєв.

Грузія втратила контроль над регіонами після розпаду Радянського Союзу. Москва визнала їхню незалежність у 2008 році після спроби Грузії силою відновити контроль над Південною Осетією, що призвело до контратаки Росії.

За словами Мєдвєдєва, визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії у 2008 році «відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість».

Хоча відносини Росії з Грузією відтоді покращилися, Мєдведєв звинуватив Захід у створенні напруженості навколо країни, обговорюючи її можливий вступ до НАТО.

«Ми не чекатимемо, коли наші побоювання стануть ближчими до реальності», — заявив колишній президент Росії у статті до 15-ї річниці визнання незалежності, маючи на увазі можливу анексію.

Грузинські офіційні особи неодноразово заявляли, що мають намір приєднатися до військового альянсу під проводом США, який збереже територіальну цілісність країни.

У вересні минулого року Росія оголосила про анексію чотирьох областей України, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, але жодна з анексій не визнана на міжнародному рівні.

Раніше Мєдвєдєв погрожував ядерним ударом, якщо ЗСУ досягнуть успіху у звільненні захоплених Москвою територій.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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