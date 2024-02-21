Воєнний стан: чи може Україна забезпечити 500 тисяч мобілізованих

Відповідь дали у ЗСУ.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через військове вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів, чи може країна забезпечити мобілізованих всім необхідним, інформує ZN.ua.

Павлюк підкреслив, що ніхто з тих, кого мобілізують, не піде воювати незабезпеченим. Він додав, що у разі призову 500 тисяч осіб, жоден українець не потрапить на фронт без відповідного спорядження і підготовки.

«Міноборони працює над цим питанням. До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо зараз, – до підготовки особового складу. Людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій», – наголосив він.

Також Павлюк висловився щодо наявності особистого озброєння та екіпірування для мобілізованих. Він запевнив, що українське військово-політичне командування вирішить це питання.

За його словами, дещо складніша ситуація з технікою й боєприпасами великого калібру для артилерії. Генерал додав, що Захід допоможе Україні.

«Це питання ми вирішуєм і працюємо над ним. Ми працюємо у всьому світі, щоб знайти той ресурс, який потрібен нашій армії», – резюмував Павлюк.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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