На тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заяву

Напередодні друг онкохворого Чарльза III заявив, що хоча король й налаштований подолати рак, ситуація з його здоров'ям не дуже втішна. На тлі цієї заяви Букінгемський палац повідомив, що британський монарх невдовзі повертається до своїх державних обов'язків, інформує Апостроф .

На офіційній сторінці королівської родини в Instagram сказано, що вже у вівторок, 30 квітня, король разом зі своєю дружиною Каміллою відвідають центр лікування раку, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. "Цей візит стане першим у низці публічних заходів, які Його Величність проведе найближчими тижнями", - зазначено у дописі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Також у палаці повідомили, що Чарльз III та Камілла у червні прийматимуть у Британії з державним візитом імператора та імператрицю Японії.

"З наближенням першої річниці коронації Їхні Величності висловлюють глибоку подяку за численні добрі побажання, які вони отримували з усього світу протягом минулого року", - додали представники 75-річного монарха.

Як пише ВВС, лікарі задоволені прогресом у лікуванні раку, щоб дозволити Чарльзу повернутися до публичної роботи. Зазначається, що король продовжує лікування, і "поки що рано говорити", як довго воно триватиме. Водночас медики зберігають "позитивний настрій" щодо його подальшого одужання.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, днями джерело, наближене до короля, розповіло, що члени королівської родини зберігають оптимізм і сподіваються на покращення ситуації, проте суверен почувається погано.

"Звичайно, він налаштований подолати його (рак)... Усі зберігають оптимізм, але йому дуже погано. Гірше, ніж вони (оточення короля) розкривають", - поділився інсайдер і сказав, що зараз Чарльз проходить курс радіотерапії в Лондоні.

Також друг короля зазначив, що у Британії продовжують працювати над планом похорону Чарльза з кодовою назвою "Операція Міст Менай". Втім, він почав розроблятися вже наступного дня після похорону його матері, королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Захід такого масштабу потребує серйозних заходів безпеки.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Цікаві новини для вас: