Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Термін дії воєнного стану парламент подовжив до 15 листопада 2023 року.

Сьогодні, 27 липня, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану на 90 днів. Термін дії воєнного стану парламент продовжив з 18 серпня до 15 листопада 2023 року. Продовження підтримали 347 народних депутатів. Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua.

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Також депутати проголосували за подовження терміну дії загальної мобілізації. Подовження мобілізації теж підтримали на 90 діб до 15 листопада. Відповідну постанову підтримали 334 народних депутати.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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