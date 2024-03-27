ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у "Крокусі"

За даними відомства на захоплених українських територіях проживає близько 100 тисяч вихідців з Узбекистану й Таджикистану.

ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у
© ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали перевірку завезених туди вихідців із Центральної Азії після стрілянини у підмосковному "Крокус Сіті". Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників з Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві фсб почало перевірку громадян Таджикистану", – зазначили у ЦНС.

Всього на ТОТ, за даними відомства, проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану.

"У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять профілактичні бесіди", – йдеться у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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