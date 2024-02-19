Британські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне море

Ці кораблі вкрай необхідні для позбавлення портів та морських шляхів від загроз

Британські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне море
© Сили оборони півдня України/Telegram

Протимінні кораблі, що подаровані Великобританією в грудні минулого року Україні, ввійдуть в угруповання протимінних сил у Чорному морі. Нова урядова постанова дасть змогу залучити кошти, необхідні для реалізації проекту щодо постачання і обслуговування двох протимінних британських кораблів класу «Sandown». Ці кораблі вже отримали українські назви – «Черкаси» та «Чернігів», повідомляють Сили оборони півдня України, інформує ZN.ua.

«Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше», – коментує рішення командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Кораблі не можуть увійти в Чорне море, оскільки перехід в українські територіальні води воєнних суден суперечить міжнародному морському праву. “Це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн”, – уточнюють в пресслужбі Сил оборони півдня України.

«Укладання відповідних договорів критично важливе. Це започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-Морських Сил», – коментує рішення заступник міністра оборони Юрій Джигир.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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