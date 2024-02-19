Британські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне море

Ці кораблі вкрай необхідні для позбавлення портів та морських шляхів від загроз

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Протимінні кораблі, що подаровані Великобританією в грудні минулого року Україні, ввійдуть в угруповання протимінних сил у Чорному морі. Нова урядова постанова дасть змогу залучити кошти, необхідні для реалізації проекту щодо постачання і обслуговування двох протимінних британських кораблів класу «Sandown». Ці кораблі вже отримали українські назви – «Черкаси» та «Чернігів», повідомляють Сили оборони півдня України, інформує ZN.ua .

«Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше», – коментує рішення командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Кораблі не можуть увійти в Чорне море, оскільки перехід в українські територіальні води воєнних суден суперечить міжнародному морському праву. “Це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн”, – уточнюють в пресслужбі Сил оборони півдня України.

«Укладання відповідних договорів критично важливе. Це започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-Морських Сил», – коментує рішення заступник міністра оборони Юрій Джигир.