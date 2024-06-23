США заявили про знищення трьох кораблів хуситів у Червоному морі

Перед цим терористи запустили балістичні ракети.

Сполучені Штати за добу знищили три кораблі підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі. Як повідомляє Центральне командування США у соцмережі X, судна були без екіпажу, інформує ZN.ua.

«Було визначено, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торгових суден у регіоні. Цю дію вжили, аби захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими»,— додало командування.

Зазначається, що хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети з території Ємену по Аденській затоці. Постраждалих або значних ушкоджень для кораблів США, коаліції, або торгових суден, не було.

Нагадаємо, раніше хусити в Аденській затоці атакували українське судно Verbena та поранили одного моряка. Пізніше екіпаж покинув корабель, на якому не зміг загасити пожежу. Його врятувало американське судно Anna Meta. Показово, що іранський корабель не відреагував на сигнал лиха від українців та не прийшов на допомогу.


Денис Чекін, ZN.ua





Интересные новости
Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій ДацюкІз росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк
У НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і ТрампУ НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і Трамп
Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію ГогунськомуЗакликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію Гогунському
Дуда поїде до Китаю говорити про УкраїнуДуда поїде до Китаю говорити про Україну
Українські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантівУкраїнські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантів
Блок рекламы


Похожие новости
У ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяниУ ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяни
У ВМС розповіли, скільки Чорноморський флот РФ втратив кораблів від початку повномасштабного вторгненняУ ВМС розповіли, скільки Чорноморський флот РФ втратив кораблів від початку повномасштабного вторгнення
Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямківУкраїнські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямків
У МЗС Китаю заявили про готовність розвивати відносини із ЄвросоюзомУ МЗС Китаю заявили про готовність розвивати відносини із Євросоюзом
ППО збила 30 шахедів у трьох областях, кілька безпілотників завдали серйозного удару – Сили оборони півдняППО збила 30 шахедів у трьох областях, кілька безпілотників завдали серйозного удару – Сили оборони півдня
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ – ВМСУкраїна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ – ВМС
Лондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюютьЛондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюють
ГУР про звільнення "вишок Бойка": "Росіян досить сильно відсунули до берегів Криму, вони втрачають вплив у морі"ГУР про звільнення "вишок Бойка": "Росіян досить сильно відсунули до берегів Криму, вони втрачають вплив у морі"
Мінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього рокуМінветеранів: Плануємо розпочати будівництво Національного військового меморіалу наприкінці листопада цього року
У Британії заявили, що не відправлятимуть в Україну новий Challenger 2 для заміни вже знищеногоУ Британії заявили, що не відправлятимуть в Україну новий Challenger 2 для заміни вже знищеного
Последние новости
Подгружаем последние новости