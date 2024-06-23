США заявили про знищення трьох кораблів хуситів у Червоному морі

Перед цим терористи запустили балістичні ракети.

Сполучені Штати за добу знищили три кораблі підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі. Як повідомляє Центральне командування США у соцмережі X, судна були без екіпажу, інформує ZN.ua .

«Було визначено, що ці системи становлять безпосередню загрозу для сил США , коаліції та торгових суден у регіоні. Цю дію вжили, аби захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води безпечнішими»,— додало командування.

Зазначається, що хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети з території Ємену по Аденській затоці. Постраждалих або значних ушкоджень для кораблів США , коаліції, або торгових суден, не було.

Нагадаємо, раніше хусити в Аденській затоці атакували українське судно Verbena та поранили одного моряка. Пізніше екіпаж покинув корабель, на якому не зміг загасити пожежу. Його врятувало американське судно Anna Meta. Показово, що іранський корабель не відреагував на сигнал лиха від українців та не прийшов на допомогу.