У ВМС розповіли, скільки Чорноморський флот РФ втратив кораблів від початку повномасштабного вторгнення

Плетенчук заявив, що на тлі втрат кораблів росіяни посилили активність авіації у Чорноморському регіоні.

У ВМС розповіли, скільки Чорноморський флот РФ втратив кораблів від початку повномасштабного вторгнення
© Міністерство оборони РФ

Речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зазначив, що Збройні Сили України від початку повномасштабного вторгнення вивели з лади близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії, інформує ZN.ua.

"Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря, точніше нині в акваторії гавані в Новоросійську", - наголосив Плетенчук.

За його словами, завдяки успішній роботі українських військових вдалося відновити цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, яке є критично важливе для експорту Ураїни.

Речник також зазначив, що після втрат кораблів війська РФ посилили активність винищувальної та розвідувальної авіації у Чорноморському регіоні, тому це є проблемою для нашої країни.

Чорноморський флот РФ за два роки повномасштабної війни втратив 26 кораблів/катерів та один підводний човен. Лише за березень було уражено три великі десантні кораблі, один розвідувальний корабель "Іван Хурс", сторожовий корабель "Сєргєй Котов" затонув.


Анна Конюченко, ZN.ua





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