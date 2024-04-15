У ВМС розповіли, скільки Чорноморський флот РФ втратив кораблів від початку повномасштабного вторгнення
Плетенчук заявив, що на тлі втрат кораблів росіяни посилили активність авіації у Чорноморському регіоні.
Речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в
"Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря, точніше нині в акваторії гавані в Новоросійську", - наголосив Плетенчук.
За його словами, завдяки успішній роботі українських військових вдалося відновити цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, яке є критично важливе для експорту Ураїни.
Речник також зазначив, що після втрат кораблів війська РФ посилили активність винищувальної та розвідувальної авіації у Чорноморському регіоні, тому це є проблемою для нашої країни.
Чорноморський флот РФ за два роки повномасштабної війни втратив 26 кораблів/катерів та один підводний човен. Лише за березень було уражено три великі десантні кораблі, один розвідувальний корабель "Іван Хурс", сторожовий корабель "Сєргєй Котов" затонув.