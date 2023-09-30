ППО збила 30 шахедів у трьох областях, кілька безпілотників завдали серйозного удару – Сили оборони півдня

Росіяни зосередили свій удар на невеличкому містечку Вінницької області.

В ніч проти 30 вересня 30 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну, були збиті протиповітряною обороною в зоні відповідальності Сил оборони півдня України. Про це вони розповіли у Telegram. Усього зафіксовано було близько 40 ударних БпЛА Shahed-131/136. Про це повідомили у Telegram Повітряні Сили ЗСУ. Тобто, ймовірно може йтися десь про 10 влучань, інформує ZN.ua .

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Саме південні регіони були основною ціллю для «шахедів», що їх запустили російські війська з кримського мису Чауда. Наймасованішого ж удару зазнала Вінницька область. Тут ППО збила 20 шахедів. Ще шість – на Одещині та чотири – на Миколаївщині.

На Вінниччині через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреба в евакуації населення відпала. Інформації про постраждалих не надходило.