У Кличка змусили забудовника відновити садибу Зеленських: має бути як до пошкодження

Місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив: його представник зробив відповідну заяву на камеру.

Про це написав співголова фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді Дмитро Білоцерковець, інформує Апостроф .

«Місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив. Представник забудовника зробив відповідну заяву на камеру. Щойно після палкої дискусії під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить будівлю», – зазначив Білоцерковець.

Щоб ці слова не залишилися словами, фракція «УДАР» ініціювала підписання відповідного меморандуму між власником, департаментом культурної спадщини та представниками громади, написав він. Саме під контролем громади власник має повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до цього.

«Нарешті включилися і правоохоронці: працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка вирішила, що знести будівлю, якій мали надати статус пам’ятки культурної спадщини, це ок. Не ок. Будуть відповідати», – наголосив Дмитро Білоцерковець.