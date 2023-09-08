ЦРУ шукає росіян для співпраці: "Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте"

Для кооперації з американськими спецслужбами громадяни РФ можуть зв'язатися через застосунок Tor.

Центральне розвідувальне управління США шукає російських офіцерів, розвідників, дипломатів, науковців та тих, хто знає таких людей для співпраці. Для цього ЦРУ опублікувало мотиваційний ролик у соціальних мережах, інформує ZN.ua.

ЦРУ шукає росіян для співпраці:
© Скріншот ZN.UA

Там розповідається про росіянина, який ухвалив "складне, але правильне рішення" й пішов на співпрацю з розвідкою США з допомогою анонімного застосунку Tor у даркнеті. У цьому відео демонструють громадянина, який вірить у цінність правди, проте не у Росії. Тож ця людина вирішує розповісти про те, що відбувається у його країні, аби отримати за свою чесність винагороду від ЦРУ.

"Я ніколи не вмів брехати. Це я всім казав, що спотворювати правду у звітах – безсовісно. Але по службі просувалися саме ті, хто це робив. А я животію зі своїми принципами", – розмірковує чоловік.

Американським спецслужбам такі люди потрібні, аби отримати інформацію про економіку та вище керівництво Росії.

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте", – йдеться в описі під відео.

ЦРУ також залишило під відео у соцмережах посилання на Tor.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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