Держвитрати Росії зараз спрямовані на оборону. Союзники повинні бути готові до наслідків — очільник ГШ Британії

Він наголосив на важливості продовження підтримки України.

Росія спрямовує державні витрати на оборону, тож союзники України повинні бути готові до цього, заявив начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс. Під час виступу на виставці Defense and Security Equipment International він констатував, що країна агресор стає дедалі більше ізольованою, а світ - втомленим від її постійної дезінформації, інформує ZN.ua .

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Сандерс також зауважив, що контрнаступ продовжується, а тому союзники повинні забезпечити Україну усім необхідним.

"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році, — сказав Сандерс. - ... Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим".