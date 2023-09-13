Держвитрати Росії зараз спрямовані на оборону. Союзники повинні бути готові до наслідків — очільник ГШ Британії
Він наголосив на важливості продовження підтримки України.
Росія спрямовує державні витрати на оборону, тож союзники України повинні бути готові до цього, заявив начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс. Під час виступу на виставці
Сандерс також зауважив, що контрнаступ продовжується, а тому союзники повинні забезпечити Україну усім необхідним.
"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році, — сказав Сандерс. - ... Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим".