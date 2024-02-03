РФ атакувала теплоелектростанцію: є пошкодження

На щастя, люди не постраждали.

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 3 лютого, атакували теплоелектростанцію, інформує група ДТЕК у Facebook, інформує ZN.ua .

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Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Нині енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

"Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

Унаслідок масованої атаки дронів-камікадзе Криворізького району Дніпропетровської області виникли дві пожежі. Без електроенергії в районі залишилися майже 15 тисяч людей. Знеструмлено також дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують теплом 43 тисячі абонентів. Деякі громадяни залишилися без подачі води, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.