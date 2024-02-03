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2024-02-03
РФ атакувала теплоелектростанцію: є пошкодження
На щастя, люди не постраждали.
Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 3 лютого, атакували теплоелектростанцію, інформує група ДТЕК у
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Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Нині енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.
"Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
На щастя, люди не постраждали.
Унаслідок масованої атаки дронів-камікадзе Криворізького району Дніпропетровської області виникли дві пожежі. Без електроенергії в районі залишилися майже 15 тисяч людей. Знеструмлено також дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують теплом 43 тисячі абонентів. Деякі громадяни залишилися без подачі води, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Анна Конюченко, ZN.ua