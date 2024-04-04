Росія вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні – Укренерго

Ця локація знаходиться в Дніпропетровській області

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Агресор почав застосовувати нову тактику протидії українській енергетичній системі, а саме завдавати ударів по енергетичним об'єктам, що генерують струм від відновлювальних джерел. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, інформує ZN.ua .

“Ворог вперше прицільно атакував сонячну електростанцію… Це перший випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлювальної енергетики. Атака на станцію, яка розташована глибоко в тилу, прицільна”, – вказав Володимир Кудрицький. Він уточнив, що це локація у Дніпропетровській області.

На думку очільника “Укренерго” це цілеспрямована тактика щодо заподіяння шкоди енергосистемі, особливо напередодні літнього сезону, коли в спекотні дні, сонячні станції дають компенсацію енергопотреб для балансування. Крім того, сонячні станції, що вдень виробляють значну частину енергії, можна використовувати як джерела для промислового накопичення для балансування у пікове навантаження.

В ніч проти 29 березня під час масованої комбінованої атаки з повітря росіяни знову вдарили по об?єктах української енергетики. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.