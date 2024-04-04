Росія вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні – Укренерго
Ця локація знаходиться в Дніпропетровській області
Агресор почав застосовувати нову тактику протидії українській енергетичній системі, а саме завдавати ударів по енергетичним об'єктам, що генерують струм від відновлювальних джерел. Про це
“Ворог вперше прицільно атакував сонячну електростанцію… Це перший випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлювальної енергетики. Атака на станцію, яка розташована глибоко в тилу, прицільна”, – вказав Володимир Кудрицький. Він уточнив, що це локація у Дніпропетровській області.
На думку очільника “Укренерго” це цілеспрямована тактика щодо заподіяння шкоди енергосистемі, особливо напередодні літнього сезону, коли в спекотні дні, сонячні станції дають компенсацію енергопотреб для балансування. Крім того, сонячні станції, що вдень виробляють значну частину енергії, можна використовувати як джерела для промислового накопичення для балансування у пікове навантаження.
В ніч проти 29 березня під час масованої комбінованої атаки з повітря росіяни знову вдарили по об?єктах української енергетики. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії «Укренерго».
Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.