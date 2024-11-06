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2024-11-06
Республіканці вперше за чотири роки отримали більшість у Сенаті
Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США, вперше за чотири роки повернувши собі контроль над ним.
Про це повідомляє AP.
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Підрахунок голосів щодо представництва у Палаті представників триває. Станом на зараз республіканці мають 187 голоси, демократи — 162.
Тим часом триває підрахунок голосів на президентських виборах. Наразі Дональд Трамп перемагає з 247 голосами виборників. Камала Гарріс має 214 голосів. Переможець у п'ятьох з семи "хитких" штатів поки не відомий, однак наразі в них лідирує Трамп.
Сергій Прилуцький, Апостроф