Республіканці вперше за чотири роки отримали більшість у Сенаті

Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США , вперше за чотири роки повернувши собі контроль над ним.

Про це повідомляє AP.

Республіканці отримали 51 місце у Сенаті проти 42 у демократів, інформує Апостроф .

Підрахунок голосів щодо представництва у Палаті представників триває. Станом на зараз республіканці мають 187 голоси, демократи — 162.

Тим часом триває підрахунок голосів на президентських виборах. Наразі Дональд Трамп перемагає з 247 голосами виборників. Камала Гарріс має 214 голосів. Переможець у п'ятьох з семи "хитких" штатів поки не відомий, однак наразі в них лідирує Трамп.