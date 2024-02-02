Більшість поляків підтримує ідею збиття російських ракет в прикордонній зоні України

Російські ракети вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі.

Більшість громадян Польщі вважають, що країні варто почати переговори з НАТО та Україною про захист українського неба біля кордону з Польщею та дозволити збивати російські ракети та безпілотники, які летять у бік їхньої країни. Такі дані соціологічного опитування на замовлення видання Rzeczpospolita оприлюднила опитування IBRiS, інформує ZN.ua .

На запитання, чи варто Польщі говорити з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України під час російських ракетних атак, щоб мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респонденти відповіли, що «однозначно так», а 31,7% — що «скоріше так». Таким чином в цілому ідею підтримують 69,3% поляків.

Протилежної думки дотримуються 17,6% респондентів – 9,1% відповіли на це питання «безумовно ні», а 8,5% відповіли «скоріше ні». Ще 13,1% не мають остаточної думки з цього приводу.

«Rzeczpospolita» у свою чергу зазначає, що в групі, яка підтримує протиповітряну оборону на кордоні з Україною, більшість складають 30-річні (88%), жителі великих міст (76%) і малих і середніх міст (по 71%). ).

Опитування методом CATI проводилося 26-27 січня серед 1070 респондентів.

Нагадаємо, під час масованої російської ракетної атаки на Україну 15 листопада 2022 року одна з ракет упала на зерносушарку в польському селі Пшеводув, розташованому за п'ять-сім кілометрів від українсько-польського кордону. Тоді загинули двоє польських громадян. Після інциденту й у Польщі, й у НАТО заявили, що це була ракета української ППО.

Це не остання ракета, яка порушувала повітряний простір Польщі. Так, наприкінці квітня 2023 року поблизу міста Бидгощ на півночі Польщі було знайдено уламки російської ракети Х-55.

Також «невідомий повітряний об'єкт» зайшов у повітряний простір Польщі під час ракетної атаки Росії на Україну вранці 29 грудня 2023 року. В Збройних силах Польщі повідомили, що ракета вилетіла з країни і не падала на її території.

Міноборони Польщі заявило, що «відповідно до чинного рішення альянсу та Польщі, не можна безпосередньо вступати у збройний конфлікт на території України, звідки такі дії можуть бути ефективними.Можливе покриття частини України ППО союзників є надзвичайно складним питанням. (...) Країни Альянсу активно підтримують розвиток можливостей протиповітряної оборони України. Ми хочемо, щоб ця підтримка була продовжена та посилена, а також адаптована до потреб української сторони, чого ми прагнемо серед союзників та країн-однодумців».