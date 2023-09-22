Лідер республіканців у Конгресі відмовив Зеленському у виступі на спільному засіданні
«У нас немає часу на спільне засідання», заявив МакКарті
Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін МакКарті відмовив президенту України Володимиру Зеленському в участі у спільному засіданні обох палат Конгресу 21 вересня. Це зруйнувало плани виступу з промовою одразу перед усіма законодавцями, інформує
«Те, про що мене просили, – це спільне засідання. У нас немає часу на спільне засідання. Тому я зробив те саме, що я робив з прем'єр-міністром Італії, прем'єр-міністром Великої Британії. Я завжди збираю, коли приїжджають лідери, двопартійну групу лідерів разом», – сказав МакКарті журналістам,
За даними телеканалу, МакКарті також уникав публічних зустрічей із Зеленським. Він відмовив офіційним фотографам у доступі до кімнати, де лідери Палати представників зустрічалися з українським президентом, додало джерело CNN. Але він сфотографувався із Зеленським під час зустрічі за зачиненими дверима.
Ця відмова з боку республіканського лідера відбулася в той час, коли члени Конгресу залишаються розділеними щодо збільшення допомоги Україні. Нагадаємо, що президент США Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Україні та іншим державам, на які вплинула війна Росії проти нашої країни. The New York Times зазначила, що цей запит випробовує двопартійну підтримку України.