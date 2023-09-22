Лідер республіканців у Конгресі відмовив Зеленському у виступі на спільному засіданні

«У нас немає часу на спільне засідання», заявив МакКарті

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін МакКарті відмовив президенту України Володимиру Зеленському в участі у спільному засіданні обох палат Конгресу 21 вересня. Це зруйнувало плани виступу з промовою одразу перед усіма законодавцями, інформує ZN.ua .

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«Те, про що мене просили, – це спільне засідання. У нас немає часу на спільне засідання. Тому я зробив те саме, що я робив з прем'єр-міністром Італії, прем'єр-міністром Великої Британії. Я завжди збираю, коли приїжджають лідери, двопартійну групу лідерів разом», – сказав МакКарті журналістам, передає CNN.

За даними телеканалу, МакКарті також уникав публічних зустрічей із Зеленським. Він відмовив офіційним фотографам у доступі до кімнати, де лідери Палати представників зустрічалися з українським президентом, додало джерело CNN. Але він сфотографувався із Зеленським під час зустрічі за зачиненими дверима.