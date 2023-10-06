Суд відмовив Коломойському у скасуванні застави – рішення по апеляції

У суді підтвердили, що громадянство України він втратив у липні 2022 року.

Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у 3,9 мільярдів гривень та залишив його під вартою, повідомляє « Суспільне », інформує ZN.ua .

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Під час засідання суддя Коломойському дозволили перебувати поряд з адвокатами, а не в скляному боксі для підозрюваних.

Прокурори зазначили що в разі пом’якшення запобіжного заходу Коломойському є ризики його переховування від слідства на території Кіпру та Ізраїлю, громадянства яких є у підозрюваного. Зокрема, окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю, у Коломойського є і закордонний, про що свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні.

Зокрема суддя під час засідання повідомила, що громадянство України Ігоря Коломойського припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен у відповідь зазначив, що міграційна служба про це його не повідомляла. При цьому визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Адвокати бізнесмена наполягали, що їхній підзахисний не має наміру переховувати від слідства впливати на свідків чи перешкоджати слідству, оскільки з 2015 року не виїздив з України та «має міцні соціальні зв'язки», а також намір сприяти слідству.

Коломойський у свою чергу сказав, що заставу заплатити не зможе, бо «в країні – війна, активи арештовані, крім того, йде суд у Лондоні».

«Застава ніколи не зможе бути внесена. Коштів немає», - зазначив адвокат олігарха.

Як раніше пояснили в СБУ , Ігор Коломойський не може сплатити заставу, оскільки ці гроші мають мати повністю легальне походження, а офіційно бізнесмен не настільки заможний.

Нагадаємо, що Ігоря Коломойського арештували 2 вересня за підозрою СБУ , після чого він був відправлений до СІЗО із можливістю внести заставу у 509 млн грн. Бізнесмен відмовився це зробити.

Згодом НАБУ вручило Коломойському нову підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «Приватбанку» й суд збільшив розмір застави до 3,89 мільярдів гривень.