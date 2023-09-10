Прем’єрка Литви про репарації від РФ за війну в Україні: "Вирішення цього питання викличе суперечки, але країна-агресор має заплатити"

"В остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування".

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що у питанні репарацій з боку РФ за війну в Україні у майбутньому виникатимуть суперечки, але Росія повинна заплатити. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua .

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