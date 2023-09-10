Прем’єрка Литви про репарації від РФ за війну в Україні: "Вирішення цього питання викличе суперечки, але країна-агресор має заплатити"
"В остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування".
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що у питанні репарацій з боку РФ за війну в Україні у майбутньому виникатимуть суперечки, але Росія повинна заплатити. Про це
"Будуть дискусії про те, як змусити агресора заплатити за це, тому що це єдиний справедливий шлях. Правосуддя, ймовірно, є одним із головних викликів у майбутньому, як змусити винних заплатити. Це нормально, що демократичні країни, ЄС, США, всі інші країни підтримують Україну на цьому шляху, але в остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування", – сказала глава литовського уряду.