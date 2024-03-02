Суд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млн

Його адвокати заявили, що йому доведеться продати майно, щоб заплатити.

Суд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млн
© whitehouse.gov

Апеляційний суд Нью-Йорка в середу відхилив спробу Дональда Трампа призупинити рішення у справі про цивільне шахрайство, відтак колишній президент має внести заставу на сотні мільйонів доларів упродовж найближчих тижнів, пише ABC News, інформує ZN.ua.

Суддя Аніл Сінгх відмовився обговорювати суму застави, фактично вимагаючи від Трампа за замовчуванням внести заставу в розмірі 454 мільйонів доларів.

Разом із тим, суддя погодився призупинити виконання тієї частини рішення, яка стосується заборони Трампу та його синам керувати сімейним бізнесом протягом наступних кількох років. Це рішення означає, що колишній президент Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп можуть поки що залишатися на чолі Trump Organization.

У Трампа є щонайменше дві можливості оскаржити це рішення: спочатку в колегії суддів Першого департаменту Апеляційного суду Нью-Йорка наступного місяця, а потім — у Апеляційному суді Нью-Йорка, якщо перша спроба виявиться невдалою.

Адвокати заявили, що Трамп готовий внести заставу в розмірі 100 мільйонів доларів, стверджуючи, що він не має можливості сплатити більшу суму, не продавши частину своєї нерухомості.

У заяві, поданій до суду в середу, адвокати Трампа стверджували, що покарання є «безпрецедентним».

«Непомірна сума у поєднанні з незаконною і неконституційною загальною забороною на кредитні операції унеможливить забезпечення і внесення повної застави», — написали адвокати в поданні.

Суддя Верховного суду Манхеттена Артур Енґорон у рішенні, винесеному раніше цього місяця, визнав Трампа, його дорослих синів і двох колишніх керівників Trump Organization відповідальними за десятирічну шахрайську ділову дяльність, в якій вони свідомо використовували неправдиві відомості для завищення вартості активів Трампа з метою отримання більш вигідних умов кредитування. Він зобов'язав відповідачів виплатити 464 мільйони доларів США у вигляді відшкодування збитків та відсотків.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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