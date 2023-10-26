Трампа оштрафовано на $10 тисяч за порушення заборони коментувати співробітників суду

Експрезидент США продовжує публічні напади на співробітників суду.

Суд Нью-Йорка оштрафував Дональда Трампа на $10 000 за порушення наказу про заборону публічного обговорення учасників процесу щодо ймовірного шахрайства колишнього президента США з вартістю активів, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

© whitehouse.gov

«Цей суддя — дуже упереджений суддя, і поруч із ним сидить людина, яка є дуже упередженою, можливо, навіть більш упередженою, ніж він», — заявив Трамп журналістам у середу.

Під час надання свідчень Трамп заявив, що мав на увазі Майкла Коена, свого колишнього особистого адвоката, який свідчив проти нього у вівторок. Однак суддя визнав це пояснення непереконливим, вважаючи, що той говорив про помічницю судді Еллісон Грінфілд.

Третього жовтня Енгорон видав наказ про нерозголошення інформації, що забороняє Трампу коментувати співробітників суду після того, як колишній президент опублікував у соціальних мережах пост із атакою на головну помічницю судді Еллісон Грінфілд, супроводжуючи це її фотографією.

Раніше суддя вже оштрафував Трампа на $5000 за те, що він не видалив пост про Грінфілд зі свого сайту.

Суддя Енгорон вже встановив, що Трамп вчиняв шахрайські дії, постійно завищуючи свій капітал, щоб отримати кредити та страхування на вигідних умовах.

Суд має визначити, чи сплатять Трамп і його дорослі сини Дональд-молодший і Ерік, штраф у розмірі понад $250 мільйонів доларів і чи будуть вони позбавлені права вести бізнес у Нью-Йорку.