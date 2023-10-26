Трампа оштрафовано на $10 тисяч за порушення заборони коментувати співробітників суду

Експрезидент США продовжує публічні напади на співробітників суду.

Суд Нью-Йорка оштрафував Дональда Трампа на $10 000 за порушення наказу про заборону публічного обговорення учасників процесу щодо ймовірного шахрайства колишнього президента США з вартістю активів, пише Financial Times, інформує ZN.ua.

Трампа оштрафовано на $10 тисяч за порушення заборони коментувати співробітників суду
© whitehouse.gov

«Цей суддя — дуже упереджений суддя, і поруч із ним сидить людина, яка є дуже упередженою, можливо, навіть більш упередженою, ніж він», — заявив Трамп журналістам у середу.

Під час надання свідчень Трамп заявив, що мав на увазі Майкла Коена, свого колишнього особистого адвоката, який свідчив проти нього у вівторок. Однак суддя визнав це пояснення непереконливим, вважаючи, що той говорив про помічницю судді Еллісон Грінфілд.

Третього жовтня Енгорон видав наказ про нерозголошення інформації, що забороняє Трампу коментувати співробітників суду після того, як колишній президент опублікував у соціальних мережах пост із атакою на головну помічницю судді Еллісон Грінфілд, супроводжуючи це її фотографією.

Раніше суддя вже оштрафував Трампа на $5000 за те, що він не видалив пост про Грінфілд зі свого сайту.

Суддя Енгорон вже встановив, що Трамп вчиняв шахрайські дії, постійно завищуючи свій капітал, щоб отримати кредити та страхування на вигідних умовах.

Суд має визначити, чи сплатять Трамп і його дорослі сини Дональд-молодший і Ерік, штраф у розмірі понад $250 мільйонів доларів і чи будуть вони позбавлені права вести бізнес у Нью-Йорку.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осібГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осіб
Українські інженери вчилися захищати енергооб’єкти від російських атак у ВеликобританіїУкраїнські інженери вчилися захищати енергооб’єкти від російських атак у Великобританії
ЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларівЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів
У Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіянУ Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіян
У Раді анонсували створення кадрового резерву медиківУ Раді анонсували створення кадрового резерву медиків
Блок рекламы


Похожие новости
ГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осібГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осіб
Путін заговорив про політичне переслідування Трампа, додавши, що це добре для РосіїПутін заговорив про політичне переслідування Трампа, додавши, що це добре для Росії
Нідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українцівНідерланди готові прийняти понад 100 тисяч українців
ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду КнязєвуВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Князєву
Омбудсмен: У російському полоні 25 тисяч цивільних українців, про їх повернення РФ навіть говорити не хочеОмбудсмен: У російському полоні 25 тисяч цивільних українців, про їх повернення РФ навіть говорити не хоче
У Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українцівУ Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українців
На Полтавщині заборонили святкувати 1 вересняНа Полтавщині заборонили святкувати 1 вересня
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Число "вагнерівців" у Білорусі зменшилось з 5,8 до 4,4 тисячі найманців — ЦНСЧисло "вагнерівців" у Білорусі зменшилось з 5,8 до 4,4 тисячі найманців — ЦНС
Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборівТрамп погодився на заставу в розмірі $200 тисяч у кримінальній справі щодо підриву результатів виборів
Последние новости
Подгружаем последние новости