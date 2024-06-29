НАЗК знайшло порушення у звітах партії "Голос" - держфінансування припинено

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії "Голос".

Про це йдеться в наказі НАЗК від 25 червня 2024, зазначає УНІАН, інформує Апостроф.

Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти "Голосу" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Зокрема, про порушення заявляють у звітах за 3 і 4 квартали 2020.

Як пише видання "Закон і бізнес", в процесі перевірок НАЗК нібито "були встановлені факти відмивання незаконних доходів і використання конвертаційних схем".

Зазначається, що окремі члени "Голосу" контактують з активістами-антикорупціонерами Віталієм Шабуніним і Юрієм Ніколовим. Наразі щодо Шабуніна ДБР розслідує дві кримінальні справи - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Лідером "Голосу" був співак Святослав Вакарчук, якого звинувачували у несплаті податків з доходів і виступах на корпоративах російських олігархів після 2014 року.

"Голос" вже позбавляли держфінансування у 2020, причиною називали, що партія включила недостовірні дані про видатки на суму 1,3 млн грн. Ці кошти нібито були виплачені 11 підприємствам за послуги, які не надавалися.

"Крім того "Голос" перерахував 2 млн гривень ТОВ "Мейнтіс", яке займається оптовою торгівлею зерном, тютюном і кормами для тварин. І ще 2,45 млн гривень ТОВ отримало від київського осередку "Голосу". Хоча з 2018 до липня 2023 року підприємство не подавало жодної звітності, а його засновник перереєстрував ТОВ на своє ім'я за гроші", - йдеться в матеріалі УНІАН.


Іван Троянов, Апостроф





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