Під суд піде колишній функціонер комуністичної партії

СБУ затримала чоловіка у Львові.

Служба безпеки України викрила у Львові чергового прихильника кремлівського режиму, який вихваляв агресію РФ та окупацію територій України. Ворожим агітатором виявився екссекретар регіонального комітету забороненої в Україні комуністичної партії, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Екскомуніст у 2014 році балотувався до Верховної Ради. Але після невдачі в отриманні депутатського мандата чоловік зник з публічного інформпростору. Вже після початку повномасштабного вторгнення функціонер публічно підтримав дії РФ .

Вихваляння агресії РФ агітатор поширював через акаунти у власних соцмережах. Чоловік звеличував політику Кремля, поширював ностальгічні пости за життям у СРСР та визнавав правомірним захоплення територій України.

СБУ повідомила колишньому комуністу про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Матеріали справи та обвинувальний вирок стосовно чоловіка вже направили до суду. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.