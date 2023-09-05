Війська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — Гуменюк

Речниця зазначила, що окупанти очевидно економлять ракети.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що в ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупаційні війська атакували Одеську область дронами-камікадзе з нової партії, інформує "Еспресо", інформує ZN.ua.

"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одеської області відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів", - наголосила Гуменюк.

Речниця заявила, що війська РФ намагаються нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу.

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче", - додала Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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