Німецькі ультраправі підтримують кандидата партії, якого звинувачують в отриманні російських грошей — FT

Шольц заявив, що звинувачення в тому, що політики AfD, включаючи Бистрона, отримують російські гроші, "не повинні сприйматися легковажно".

Німецькі ультраправі підтримують кандидата партії, якого звинувачують в отриманні російських грошей — FT
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Лідери німецьких ультраправих відкинули заклики до одного з провідних європейських кандидатів піти у відставку на тлі скандалу з російським впливом, що поглибило суперечку про зв'язки їхньої партії з Москвою. Петра Бистрона, провідного кандидата від партії "Альтернативи для Німеччини" (AfD) на виборах до Європейського парламенту в червні, чеські ЗМІ звинуватили минулого тижня в тому, що він таємно отримував гроші від прокремлівського олігарха в рамках кампанії з поширення російської дезінформації, повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua.

Минулого тижня прокуратура Мюнхена оголосила, що проводить "попереднє розслідування" тверджень про те, що Бистрон був частиною російської операції впливу, якою керував український олігарх Віктор Медведчук. Хоча Бистрон та інші члени AfD не приховують своїх симпатій до Росії, вони послідовно заперечують наявність прихованих мотивів — таких як отримання грошей.

Скандал розгорівся на тлі підвищеного занепокоєння в Німеччині спробами Москви маніпулювати європейською політикою і дестабілізувати європейські суспільства. Урядовці в Берліні також попередили, що Росія посилює свої зусилля з поширення неправдивої інформації та підриву підтримки Німеччини щодо України в Інтернеті, посилаючись на кілька великих дезінформаційних кампаній, викритих за останні місяці.

Виступаючи на заході в Майнці в понеділок увечері 8 квітня після рішення AfD підтримати свого кандидата, канцлер Олаф Шольц заявив, що звинувачення в тому, що політики AfD, включаючи Бистрона, отримують російські гроші, "не повинні сприйматися легковажно". Кевін Кюнерт, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Шольца, заявив, що Бистрон повинен підписати заяву під присягою про те, що він не брав грошей від Росії. Він вважає, що німецькі виборці повинні знати, "чи можуть вони покладатися на те, що ми маємо справу з правими кандидатами, які не перебувають на зарплаті у диктаторів".


Єва Федорів, ZN.ua





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