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2024-04-13
Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямків
Окупанти потрапили в полон під час штурму позицій ЗСУ.
© Скріншот Youtube
Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових у районі Новомихайлівки Донецької області, де нині окупанти активно наступають, інформує Державна прикордонна служба України в
Росіяни потрапили в полон до бійців Волинського загону під час одного із штурмів позицій ЗСУ. Троє полонених є військовослужбовцями 10-го танкового полку армії РФ. Один з них — стрілець, інші двоє — рядові підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Під час наступу вони мали прикривати димовою завісою російську штурмову бронегрупу.
Анна Конюченко, ZN.ua