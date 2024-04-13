Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямків

Окупанти потрапили в полон під час штурму позицій ЗСУ.

Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових на одному з напрямків
© Скріншот Youtube

Українські прикордонники взяли в полон трьох російських військових у районі Новомихайлівки Донецької області, де нині окупанти активно наступають, інформує Державна прикордонна служба України в Facebook, інформує ZN.ua.

Росіяни потрапили в полон до бійців Волинського загону під час одного із штурмів позицій ЗСУ. Троє полонених є військовослужбовцями 10-го танкового полку армії РФ. Один з них — стрілець, інші двоє — рядові підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Під час наступу вони мали прикривати димовою завісою російську штурмову бронегрупу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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