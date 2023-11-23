Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
На думку французьких експертів, успіх ультраправих ставить під питання допомогу Україні, також занурює Європу в невизначеність.
Ультраправа партія Герта Вілдерса, яка за результатами попередніх підрахунків перемагає на виборах у парламент Нідерландів приймає вітання від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та лідерки французької ультраправої партії "Національного об'єднання" Марін Ле Пен
"Вітаю з вражаючим виступом на парламентських виборах, який підтверджує зростаючу прихильність до захисту національної ідентичності. Саме тому, що є народи, які відмовляються бачити, як гасне національний факел, надія на зміни залишається живою в Європі", –
Глава угорського уряду також
"Вітер змін тут! Вітаємо з перемогою на виборах у Нідерландах!", – йдеться у дописі.
Раніше, видання Politico писало, що один рядок у запальній промові Герта Вілдерса до нідерландських виборців переслідуватиме Брюссель більше, ніж будь-який інший: референдум про вихід з ЄС. Навіть якщо нідерландських виборців не вдасться переконати вийти разом з британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно) є всі підстави вважати, що очолюваний Вілдерсом уряд в Гаазі все одно буде кошмаром для Брюсселя.