Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах

На думку французьких експертів, успіх ультраправих ставить під питання допомогу Україні, також занурює Європу в невизначеність.

Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
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Ультраправа партія Герта Вілдерса, яка за результатами попередніх підрахунків перемагає на виборах у парламент Нідерландів приймає вітання від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та лідерки французької ультраправої партії "Національного об'єднання" Марін Ле Пен

"Вітаю з вражаючим виступом на парламентських виборах, який підтверджує зростаючу прихильність до захисту національної ідентичності. Саме тому, що є народи, які відмовляються бачити, як гасне національний факел, надія на зміни залишається живою в Європі", – зазначила Ле Пен у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Коментуючи передвиборчу обіцянку Герта Вілдерса провести референдум щодо подальшого членства країни в ЄС, вона зауважила, що "це справа народу Нідерландів обирати свою долю, так само як це зробив британський народ".

Глава угорського уряду також написав своє привітання у соцмережі.

"Вітер змін тут! Вітаємо з перемогою на виборах у Нідерландах!", – йдеться у дописі.

Раніше, видання Politico писало, що один рядок у запальній промові Герта Вілдерса до нідерландських виборців переслідуватиме Брюссель більше, ніж будь-який інший: референдум про вихід з ЄС. Навіть якщо нідерландських виборців не вдасться переконати вийти разом з британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно) є всі підстави вважати, що очолюваний Вілдерсом уряд в Гаазі все одно буде кошмаром для Брюсселя.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
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