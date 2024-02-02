Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик – Туск

Глава польського уряду наголосив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання про очікування від майбутнього саміту ЄС у Брюсселі заявив, що глава угорського уряду Віктор Орбан залишився єдиним яскраво вираженим антиукраїнським політиком у Євросоюзі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

Польський прем’єр наголосив, що це буде особливий саміт, який концентруватиметься на тому, як допомогти Україні.

“Багато змінилося в Європі від початку війни. Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик”, – сказав він.

За його словами, після свого останнього візиту до Києва він знає, що Україна також переконуватиме Угорщину з надією на досягнення якогось консенсусу.

Глава польського уряду підкреслив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

“Я ще не бачив такої однозначної позиції і рішучості у жодній справі, як у цей момент щодо збільшення військової і фінансової допомоги для України під час війни. Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України - з Орбаном чи без. Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо”, – додав він.