Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик – Туск

Глава польського уряду наголосив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик – Туск
© EPA-EFE/PAWEL SUPERNAK POLAND OUT

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання про очікування від майбутнього саміту ЄС у Брюсселі заявив, що глава угорського уряду Віктор Орбан залишився єдиним яскраво вираженим антиукраїнським політиком у Євросоюзі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Польський прем’єр наголосив, що це буде особливий саміт, який концентруватиметься на тому, як допомогти Україні.

“Багато змінилося в Європі від початку війни. Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик”, – сказав він.

За його словами, після свого останнього візиту до Києва він знає, що Україна також переконуватиме Угорщину з надією на досягнення якогось консенсусу.

Глава польського уряду підкреслив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

“Я ще не бачив такої однозначної позиції і рішучості у жодній справі, як у цей момент щодо збільшення військової і фінансової допомоги для України під час війни. Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України - з Орбаном чи без. Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо”, – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиціПрем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
У Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний заводУ Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний завод
Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Блок рекламы


Похожие новости
Орбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євроОрбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євро
Прем'єр Польщі Дональд Туск виступає проти пільгового режиму торгівлі для УкраїниПрем'єр Польщі Дональд Туск виступає проти пільгового режиму торгівлі для України
Росіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за ПутінаРосіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за Путіна
Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі боюСпікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою
Орбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримаєОрбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримає
Україна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - МінагрополітикиУкраїна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - Мінагрополітики
Лондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюютьЛондон: Втрата кораблів — не єдина проблема РФ. Сухі доки у Севастополі також не працюють
Буданов вирішив здобути ступінь із політологіїБуданов вирішив здобути ступінь із політології
Последние новости
Подгружаем последние новости