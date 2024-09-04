У Маріуполі поранили голову окупаційної "ради"

В Маріуполі невідомі поранили колаборанта - так званого голову окупаційної "ради" Олега Носенка.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, колаборант у важкому стані після черепного-мозкової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації.

"Вірогідність поєднання до Кабзона - велика. Не хотіли завчасно, поки дихає, але ну мають бути і хороші новини з окупації", - зазначив Андрющенко.