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2024-09-04
У Маріуполі поранили голову окупаційної "ради"
В Маріуполі невідомі поранили колаборанта - так званого голову окупаційної "ради" Олега Носенка.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, колаборант у важкому стані після черепного-мозкової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації.
"Вірогідність поєднання до Кабзона - велика. Не хотіли завчасно, поки дихає, але ну мають бути і хороші новини з окупації", - зазначив Андрющенко.
За його словами, “тупий предмет” - звичайна цегла в потилицю, інформує
Вікторія Рубан, Апостроф