Партизани в окупованому Маріуполі провели диверсійну операцію: що відомо

Знищено три одиниці військових вантажівок РФ.

Партизани провели диверсійну операцію в тимчасово окупованому Маріуполі, інформує Центр національного спротиву в Telegram.

Партизани в окупованому Маріуполі провели диверсійну операцію: що відомо
© ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

"Група "Ї" Маріупольского спротиву знешкодила три одиниці військових вантажівок, завдала значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів, та вивела з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракону»", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Увечері суботи, 29 липня, в тимчасово зайнятому російськими військовими місті Маріуполь Донецької області пролунав вибух. Після цього там помітили дим та відчули характерний запах, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксовано найбільше перекидання техніки та живої сили військ РФ.

За його словами, це найбільше перекидання техніки РФ за останні місяці з початку літа.


Анна Конюченко, ZN.ua





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