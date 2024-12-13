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2024-12-13
Окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у Криму - партизани
Рашисти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Про це дізналися партизани під час розвідки Чорноморського району, інформує
Інформація про дислокацію окупантів розміщена на офіційному каналі АТЕШ телеграм.
Приховане місце дислокації російських військових та техніки розташоване у населеному пункті Мар'їно. Повідомляється, що на стоянці виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, які використовуються окупантами.
"Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами і звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку", - зазначають в АТЕШ.
Вікторія Рубан, Апостроф