Окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у Криму - партизани

Рашисти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Про це дізналися партизани під час розвідки Чорноморського району, інформує Апостроф .

Інформація про дислокацію окупантів розміщена на офіційному каналі АТЕШ телеграм.

Приховане місце дислокації російських військових та техніки розташоване у населеному пункті Мар'їно. Повідомляється, що на стоянці виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, які використовуються окупантами.

"Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами і звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку", - зазначають в АТЕШ.