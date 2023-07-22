У Маріуполі окупанти мобілізували до військ будівельників, які приїхали з Узбекистану

У них відібрали паспорти.

Громадян Узбекистану, які приїхали на будівництво, мобілізували до російського війська. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua .

Повідомляється, що у громадян Узбекистану вилучили паспорти, а їх самих мобілізували та рзмістили у тимчасово окупованій Горлівці.

"В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом останньої доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони"Shahed". Всі 5 ударних БпЛА було знищено. Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.