Росіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за Путіна

Також у жителів міста питають усі особисті дані.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому місті росіяни проводять телефонне опитування стосовно майбутніх виборів російського президента. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

Росіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за Путіна
© Маріупольська міська рада

"В Маріуполі почалось «анонімне» телефонне опитування. Дзвонять та питають, чи все подобається в управлінні Путіним, чи будуть голосувати за Путіна та чи достатньо робить Пушилін", – зазначив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко також додав, що у жителів Маріуполя по телефону питають також всі особисті данні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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