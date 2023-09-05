Партизанщина в Маріуполі: скількох окупантів вдалось нейтралізувати цього літа

Звіт від місцевих сил спротиву про гаряче українське літо в окупованому місті.

У Маріуполі та околицях цього літа партизани ліквідували загалом 21 окупанта. Таку статистику наводить радник мера Петро Андрющенко з посиланням на учасників маріупольського Спротиву, інформує ZN.ua.

Партизанщина в Маріуполі: скількох окупантів вдалось нейтралізувати цього літа
© Мариуполь сейчас/Telegram

«Маріупольський Спротив підбив підсумки «Українського літа» в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння», - зазначив він.

Андрющенко зауважив, що якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній «бавовні» в селищі Юр’ївка, то загальний рахунок «хороших» загиблих росіян піде на декілька сотень.


Оксана Коваль, ZN.ua





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