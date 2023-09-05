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2023-09-05
Партизанщина в Маріуполі: скількох окупантів вдалось нейтралізувати цього літа
Звіт від місцевих сил спротиву про гаряче українське літо в окупованому місті.
У Маріуполі та околицях цього літа партизани ліквідували загалом 21 окупанта. Таку статистику
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«Маріупольський Спротив підбив підсумки «Українського літа» в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння», - зазначив він.
Андрющенко зауважив, що якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній «бавовні» в селищі Юр’ївка, то загальний рахунок «хороших» загиблих росіян піде на декілька сотень.
Оксана Коваль, ZN.ua