Андрющенко розповів про чистки у т.о. Маріуполі: люди просто зникають

Окупанти проводять у них обшуки, деяких навіть роздягають.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому місті відновилися зачистки, через що почали зникати люди.На своєму Tg-каналі він пояснив, що в рамках таких дій росіяни перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають деяких мешканців, інформує ZN.ua.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті, - розповів Андрющенко. - Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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