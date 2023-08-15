Андрющенко розповів про чистки у т.о. Маріуполі: люди просто зникають

Окупанти проводять у них обшуки, деяких навіть роздягають.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому місті відновилися зачистки, через що почали зникати люди. На своєму Tg-каналі він пояснив, що в рамках таких дій росіяни перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають деяких мешканців, інформує ZN.ua .

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті, - розповів Андрющенко. - Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди".