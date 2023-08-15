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2023-08-15
Андрющенко розповів про чистки у т.о. Маріуполі: люди просто зникають
Окупанти проводять у них обшуки, деяких навіть роздягають.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому місті відновилися зачистки, через що почали зникати люди.
"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті, - розповів Андрющенко. - Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua