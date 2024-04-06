Китай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — Bloomberg

Гонконг став для Москви ключовим каналом доступу до технологій з обмеженим доступом, в тому числі до мікросхем і інтегральних схем.

США попереджають союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Росії, в тому числі шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у її війні проти України. На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків, кажуть люди знайомі з цим питанням. Один зі співрозмовників зазначив, що підтримка Китаю також охоплює оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Пекін прагне зобразити себе здебільшого нейтральним перед обличчям повномасштабної війни в Україні, проте він створив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Владімір Путін назвали дружбою "без кордонів" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. У 2023 році обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Після відтоку західних виробників і численних санкцій сусід Росії став постачальником усього — від одягу до техніки та автомобілів. Водночас Росія збільшила експорт до Китаю таких сировинних товарів, як вугілля та нафта.

Китай, а саме Гонконг став для Москви ключовим каналом доступу до технологій з обмеженим доступом, в тому числі до мікросхем і інтегральних схем, які використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не припинилась.

Підтримка Китаєм Росії посилилася за останні місяці, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності. США і їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна й активізувати зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості.


Єва Федорів, ZN.ua





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