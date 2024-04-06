Китай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — Bloomberg

Гонконг став для Москви ключовим каналом доступу до технологій з обмеженим доступом, в тому числі до мікросхем і інтегральних схем.

США попереджають союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Росії, в тому числі шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у її війні проти України. На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків, кажуть люди знайомі з цим питанням. Один зі співрозмовників зазначив, що підтримка Китаю також охоплює оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

Пекін прагне зобразити себе здебільшого нейтральним перед обличчям повномасштабної війни в Україні, проте він створив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Владімір Путін назвали дружбою "без кордонів" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. У 2023 році обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Після відтоку західних виробників і численних санкцій сусід Росії став постачальником усього — від одягу до техніки та автомобілів. Водночас Росія збільшила експорт до Китаю таких сировинних товарів, як вугілля та нафта.

Китай, а саме Гонконг став для Москви ключовим каналом доступу до технологій з обмеженим доступом, в тому числі до мікросхем і інтегральних схем, які використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не припинилась.