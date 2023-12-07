Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними

США вже передали Україні технологію виробництва «гібридних» систем ППО.

Україна та США під час українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні домовились щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Про це повідомили в офісі президента, інформує ZN.ua .

Зокрема, Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міністерством оборони США відповідний Меморандум про співробітництво. В ОПУ повідомили, що одним із основних пріоритетів у меморандумі визначили локалізацію оборонної промисловості в Україні.

«Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування», – зазначили в ОПУ.