Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними
США вже передали Україні технологію виробництва «гібридних» систем ППО.
Україна та США під час українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні домовились щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Про це
Зокрема, Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міністерством оборони США відповідний Меморандум про співробітництво. В ОПУ повідомили, що одним із основних пріоритетів у меморандумі визначили локалізацію оборонної промисловості в Україні.
«Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування», – зазначили в ОПУ.
Там додали, що країна отримуватиме від Пентагону та промислових партнерів технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів. Останні передбачають вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони за допомогою інтеграції західних боєприпасів. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані.